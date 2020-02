Brutto ko per il Torino che è stato sconfitto per 4-0 a Lecce nel match delle 18: i giallorossi non avevano mai vinto in casa. "Lecce, tonfo Toro. Via Mazzarri, Longo in arrivo" scrive il Corriere dello Sport nella sua prima pagina odierna. Si va verso l'esonero di Walter Mazzarri e l'arrivo di Moreno Longo.