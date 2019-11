© foto di Wilman

Un derby come ultima spiaggia. Potrebbe esserlo, quest'oggi, per il tecnico del Torino, come riporta il Corriere dello Sport nelle pagine interne: "Il filo di Walter appeso al derby. Mazzarri e il momento peggiore da quando è al Toro: se perde rischia seriamente di essere esonerato, Affronta la prima squadra che lo ha battuto da tecnico granata". Con la Juventus, insomma, l'ex Inter non può sbagliare.