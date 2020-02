vedi letture

Corriere dello Sport: "Totti, che fallo. Sfiorata la rissa"

"Totti, che fallo. Sfiorata la rissa": così il Corriere dello Sport in prima pagina. Francesco Totti ancora protagonista in campo, a calcio a 8, con la sua squadra. Animi tesi per una sbracciata dell'ex capitano della Roma. Prima il parapiglia, poi le scuse.