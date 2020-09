Corriere dello Sport: "Trapani, in campo la Procura Federale"

Quello che era stato dichiarato ieri ai microfoni di TMW da parte del numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli, è ribadito quest'oggi dal Corriere dello Sport: "Trapani, in campo la Procura Federale".

Ovviamente a rischio anche il match di domani contro il Brescia, valido per la Coppa Italia, ma il nodo cruciale arriverà nel weekend, con la seconda giornata del campionato: se non saranno tesserati allenatore e medico sociale, figure assenti all'esordio nella nuova stagione, i siciliani rischieranno l'esclusione dalla C.