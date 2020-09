Corriere dello Sport: "Trapani, quattro giorni per salvare la Serie C"

"Trapani, quattro giorni per salvare la Serie C". Così apre il Corriere dello Sport la pagina dedicata alla Serie C, precisando immediatamente che in casa siciliana il caso nasce da motivazioni gestionali: "Budget sforato: servono 500mila euro per sbloccare i tesseramenti e senza allenatore non si può giocare".

Ulteriore precisazione: "Una verifica presso la Lega Pro ha permesso di stabilire che il mancato tesseramento dell’allenatore e del medico sociale di riserva ha una spiegazione diversa da quella girata a caldo domenica scorsa. Il medico sociale presentato per sostituire il titolare assente per malattia non sarebbe iscritto all’albo dei medici sportivi secondo la lega. Mentre per l’allenatore c’è un blocco: causa sforamento del budget, il Trapani per poter tesserare un nuovo allenatore deve presentare una fideiussione di oltre 500mila euro".