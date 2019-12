"Trionfa Simon mago". Questo il titolo dedicato alla Lazio a pagina 2-3 sul Corriere dello Sport, in riferimento alla vittoria dei biancocelesti nella Supercoppa Italiana: "solo la Lazio nella sfida in Arabia: la Juve s'inchina ai biancocelesti per la seconda volta in quindi giorni. Inzaghi fa altri tre gol a Sarri e firma il terzo trofeo: "Questa squadra mi segue e mi fa emozionare. Lo scudetto? Viviamo per goderci serate così" - queste le parole di Simone Inzaghi nel post partita.