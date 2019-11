I tifosi della SPAL possono tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport nell'edizione odierna, il bomber estense non cambierà maglia: "Tutti vogliono Petagna. La SPAL dice no: resta qui. L'attaccante non verrà sacrificato", la titolazione del quotidiano sportivo sul mercato relativo al bomber dei ferraresi.