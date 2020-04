Corriere dello Sport: "UEFA, Ceferin: 'Sono ottimista. Liga e Serie A assegneranno il titolo'"

"Ceferin: 'Sono ottimista. Liga e Serie A assegneranno il titolo'", titola così il Corriere dello Sport in prima pagina, con le parole del presidente UEFA Ceferin, che si è dichiarato ottimista sulla ripresa dei campionati e sull'assegnazione dei titoli in Italia e in Spagna. "Le competizioni vanno concluse. In Premier come può non vincere il Liverpool? Comunque vada abbiamo bisogno di conoscere i vincitori. Serie A e Liga finiranno, sono ottimista", le parole del numero uno UEFA.