© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Guarda alla Serie C il Corriere dello Sport: “Ufficiale: la C sciopera. Salta la prima di ritorno”. Spiegando poi nel dettaglio la questione legata al mancato provvedimento governativo per la defiscalizzazione della categoria, con Francesco Ghirelli che ha indetto lo sciopero: “Lo ha deciso il CD di Lega Pro: «Lanciamo un segnale per farci ascoltare». Si fermano trenta gare il 21 e il 22. Domani vertice con il ministro Gualtieri".