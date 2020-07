Corriere dello Sport: "Un Perugia da brividi. Cosmi: È tutta colpa mia"

"Un Perugia da brividi. Cosmi: «È tutta colpa mia»", così il Corriere dello Sport, che guarda alla crisi della formazione umbra. Chiare le parole di mister Serse Cosmi: "Il ko di Cosenza ha fatto precipitare gli umbri nei playout. Il tecnico non si sottrae alle sue responsabilità".

"La classifica si è fatta pericolosissima. Tuttavia il vero fallimento sono io. La società e i tifosi mi avevano accolto con grandi speranze, invece... Valutando il mio lavoro debbo riconoscere che non c’è bisogno di cercare in giro: il responsabile unico sono io. Di mio questa squadra ha poco o niente. E quel poco si è visto solo saltuariamente. Evidentemente non sono riuscito a trasmettere certi valori. Quindi non c’è bisogno di cercare altri colpevoli... ", le sue parole.