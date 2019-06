© foto di Mattia Verdorale

"Una Fiorentina intorno a Chiesa". Questo il titolo a pagina 12 che il Corriere dello Sport dedica alla squadra gigliata e al futuro del suo gioiellino Federico Chiesa: "Solo in un secondo momento si parlerà del suo rinnovo. Non c'è stato nessun incontro con il padre-procuratore: vale il contratto in essere fino al 2022. I rinforzi di Bennacer e Dragowski".