© foto di stefano tedeschi

"Valverde stoppa Vidal all'Inter", è il titolo in taglio laterale del Corriere dello Sport sul mercato dell'Inter. Il tecnico del Barcellona potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai piani dell'Inter. Avrebbe infatti chiesto alla società blaugrana che Arturo Vidal non venga ceduto. Un giocatore con le caratteristiche di Vidal è ritenuto fondamentale dal tecnico blaugrana, che non vorrebbe così perderlo a meno che non si torni poi sul mercato per un nuovo acquisto.