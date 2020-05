Corriere dello Sport vede la ripresa degli allenamenti in gruppo: "Scienziati verso il sì"

"Gli scienziati verso il sì", si legge anche questo titolo a campeggiare ben visibile in prima pagina sul Corriere dello Sport. Il quotidiano oggi in edicola spiega che per quanto riguarda il protocollo FIGC oggi dovrebbe arrivare il via libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico per gli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio.