Corriere dello Sport: "Veleni Roma, la rabbia di Fonseca"

"Veleni Roma, la rabbia di Fonseca", questo il titolo in taglio laterale dedicato alla Roma e alla rabbia del tecnico giallorosso Paulo Fonseca dal Corriere dello Sport. Alla vigilia dei sedicesimi di Europa League contro il Gent Fonseca risponde alle voci che vorrebbero i senatori della squadra contro di lui per le scelte fatte contro l'Atalanta: "Fake news, sono tutti con me", il tweet del tecnico portoghese. Quel che è certo è che dopo gli ultimi risultati il clima in casa giallorossa non è de migliori.