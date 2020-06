Corriere dello Sport: “Venezia, il sorriso dopo l’attesa. Si ritorna in campo”

“Venezia, il sorriso dopo l’attesa, si ritorna finalmente in campo”, titola così il Corriere dello Sport in edicola dopo l’approvazione della quarantena soft che poi continua: “Ennesimo giro di tamponi, Felicioli confermato positivo senza sintomi, rimane in quarantena. - si legge ancora – I dubbi sono dissipati, Pordenone-Venezia si giocherà regolarmente domani sera. Quasi fuori tempo massimo è arrivato il via libera per la partita che inaugura il cammino dei friulani allo stadio Nereo Rocco di Trieste, come nuovo impianto dopo che l’Udinese ha negato l’utilizzo della Dacia Arena”.