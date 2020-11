Corriere dello Sport: "Verona-Roma, alta tensione tra club. Slitta verdetto sul 3-0 a tavolino"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna utilizza all'interno il titolo seguente: "Verona-Roma, alta tensione tra i club. Slitta il verdetto sul 3-0 a tavolino". Nessuna decisione sul caso Diawara con i giallorossi che sperano possa esserci una sentenza favorevole. Il Verona ha rimarcato l'imperizia della Roma nella compilazione della lista con Fienga che si è molto irritato ed ha precisato: "Non siamo qui per avere un punto in più in classifica ma per stabilire un principio di equità". Questo caso rappresenta un unicum nella storia del diritto sportivo. La Roma precisa di non aver avuto alcun vantaggio dallo sbaglio fatto con Longo che nel caos ha sfruttato la precedente trattativa per trovare l'accordo per le dimissioni con i giallorossi e firmare con i gialloblù.