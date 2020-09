Corriere dello Sport: "Vidal Corre, Conte ride, l'Inter osa"

vedi letture

"Vidal Corre, Conte ride, l'Inter osa". Questo il titolo a pagina 10 che il Corriere dello Sport dedica al primo allenamento in maglia nerazzurra per Arturo Vidal: "Ha firmato per tre stagioni e in campo ha voluto subito dimostrare di essere pronto a esordire con la Fiorentina. Il cileno già sfida la Juve: "Dico grazie alla società per aver creduto in me, mi auguro che insieme potremo vincere tanto".