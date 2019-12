Corriere dello Sport: "Vidal-Inter è più dura"

L'Inter cerca rinforzi per il mercato di gennaio e il club interista punta Arturo Vidal. Secondo il Corriere dello Sportl'affare si complica. "Vidal-Inter è più dura" scrive il quotidiano romano nella sua prima pagina odierna. Problemi per l'arrivo del centrocampista cileno a gennaio: il Barcellona ha chiesto 25 milioni per liberare l'ex Juve.