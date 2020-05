Corriere dello Sport: "Viola, Samp e Milan: l'incubo dei positivi al Coronavirus"

Nuove indiscrezioni sui positivi in Serie A al Coronavirus. "Viola, Samp e Milan: l'incubo dei positivi" scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi, a pagina 5. Sei contagiati in casa Fiorentina (3 giocatori e 3 dello staff). Quattro contagiati anche alla Sampdoria (1 recidivo). Voci, non confermate dalla società rossonera, su 4 presunti positivi al Milan.