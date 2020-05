Corriere dello Sport, Vrenna sulla ripartenza della B: “Sarà un rush finale”

Spazio alle parole del patron del Crotone Gianni Vrenna sul Corriere dello Sport in edicola che si sofferma sulla ripartenza della Serie B: “Sarà un rush finale” è l'idea del numero uno rossoblù con la sua squadra che dovrà difendere il secondo posto in classifica che significa promozione diretta in Serie A. “I due punti di vantaggio sul Frosinone rappresentano un tesoretto, - si legge - prezioso, che va difeso ad ogni costo e questo è per i rossoblù uno stimolo in più”. Poi il pensiero di Vrenna sul mercato: “Ci saranno per forza di cose delle conseguenze economiche, sarà un mercato completamente diverso da tutti gli altri. Noi ci adegueremo e ci faremo trovare pronti”.