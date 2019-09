© foto di Alessio Del Lungo

Nuovo caso Wanda Nara. Polemiche a non finire per la moglie-agente di Mauro Icardi che ha rischiato il taglio da Tiki Taka. "Wanda Nara è un caso anche in tv" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina, parlando delle polemiche tra Pierluigi Pardo e l'argentina. Si era parlato di una possibile esclusione di Wanda da Tiki Taka, con non poche polemiche. Il conduttore aveva chiesto il taglio di Wandita, nel caso in cui la vertenza legale tra Inter e Icardi fosse proseguita. Nuove polemiche dunque attorno a Wanda Nara.