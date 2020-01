© foto di stefano tedeschi

"Young-Giroud, risponde solo l'Inter". Questo il titolo a pagina 8 che il Corriere dello Sport dedica ai nerazzurri: "La Juve non anticiperà l'arrivo di Romero dal Genoa. E intanto alle sue spalle...Fondamentale la cessione di Politano per fare spazio a un'altra punta. Per Eriksen serve tempo, Vidal bloccato. Kessie: dipende tutto dal Milan. Lazio, per ora solo Escalante a giugno".