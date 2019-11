© foto di stefano tedeschi

"Zaniolo, Barella e Chiesa sono i migliori", questo il titolo posto dal Corriere dello Sport alle parole di Gianfranco Zola, intervistato in esclusiva. Taglio laterale di prima pagina per l'intervista all'ex calciatore di Parma, Chelsea e Cagliari, che incorona i tre talenti come i migliori. Poi due parole sulla Serie A: "Che bello questo campionato: la Juventus resta favorita sull'Inter. Il Cagliari? Quest'anno da Champions. La Roma? Fonseca bravissimo".