Corriere dello Sport: "Zaniolo, c'è la Juve: la Roma alza il muro"

vedi letture

"Zaniolo, c'è la Juve: la Roma alza il muro". Questo il titolo a pagina 10 che il Corriere dello Sport dedica a Nicolò Zaniolo: "Dopo il tentativo dello scorso anno il club bianconero torna a sondare il terreno per uno dei gioielli più ambiti del calcio italiano. La volontà del ragazzo è di restare a Trigoria per vivere in copertina la stagione che porta all'Europeo. I bianconeri si muovono, offrendo Bernardeschi e non solo. Petrachi non cede: Nicolò potrebbe partire da 60 milioni. Ma ora non ne vale più di 40".