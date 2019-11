"Zaniolo cocco di Mamma". Così titola in prima pagina, per la precisione in taglio alto, l'edizione odierna del Corriere dello Sport a proposito del talento della Roma classe '99. Nicolò Zaniolo, infatti, con la maglia azzurra della Nazionale italiana allenata dal tecnico Roberto Mancini ha già fatto meglio dei vari Baggio, Tottti e Del Piero. Il Cies dichiara: "Vale più di ottanta milioni".