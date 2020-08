Corriere dello Sport: "Zaniolo, ecco la svolta: può tornare da Mancini"

vedi letture

"Zaniolo, ecco la svolta: può tornare da Mancini", titola il Corriere dello Sport in taglio alto. Nicolò Zaniolo è rientrato dalle vacanze ed è stato sottoposto a tampone, risultando negativo: ha ottenuto così il via libera per tornare in Nazionale da Roberto Mancini, che nei prossimi giorni diramerà i convocati per i match di settembre. Un ritorno in azzurro dopo la lunga pausa dovuta all'infortunio al ginocchio che ne ha condizionato l'ultima stagione.