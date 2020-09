Corriere dello Sport: "Zaniolo in Austria per l'intervento"

"Zaniolo in Austria per l'intervento", titola il Corriere dello Sport in taglio basso, per lo sfortunato Nicolò Zaniolo, che alla fine ha deciso di farsi operare in Austria dal professor Fink. Si prospetta un nuovo lungo stop per il trequartista della Roma, ai box per almeno altri sei mesi. "Infortunio che fa riflettere", commenta il presidente FIFA Gianni Infantino. E nel frattempo la Roma blinda Edin Dzeko: senza Zaniolo potrebbe non partire.