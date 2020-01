© foto di stefano tedeschi

"Zaniolo in lacrime: 'Torno più forte'", questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport per il dramma di Nicolò Zaniolo, andato in scena alla mezz'ora di gioco: una lunga serpentina in mezzo ai difensori bianconeri, poi il contrasto con Rabiot e De Ligt e la torsione innaturale del ginocchio destro. Il legamento crociato anteriore ha ceduto e già oggi sarà operato. Sei mesi per l'Europeo e la rassicurazione di Zaniolo: "Tornerò più forte di prima".