Corriere dello Sport: "Zaniolo non è incedibile. Roma, suggestione Cavani. Micki sì"

"Zaniolo non è incedibile. Roma, suggestione Cavani. E Micki dice di sì" scrive il Corriere dello Sport parlando del mercato della Roma. Il maxi-passivo e la mancata partecipazione alla Champions comportano sacrifici: se arriva l’offerta anche il gioiello Zaniolo può partire. Per l'attacco suggestione Edinson Cavani. El matador può arrivare se parte dzeko ma ingaggio fuori portata. Mkhitaryan resta fino alla fine della stagione in corso (Serie A e Europa League) e la Roma ha trovato con l’Arsenal un accordo preliminare per la permanenza dell’armeno anche per la stagione 2020-2021.