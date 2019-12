Corriere dello Sport, Zazzaroni con Miha: "L'incontro che aspettavo"

Accanto al titolone centrale nella prima pagina del Corriere dello Sport, l'editoriale di Ivan Zazzaroni con una foto a corredo che inquadra il direttore del Corriere e Sinisa Mihajlovic. "L'incontro che aspettavo" scrive Zazzaroni. "'Ormai abbiamo un’età che non ci permette di avere delle nuove amicizie, per cui bisogna tenersi ben strette quelle vecchie' mi ha ripetuto per ben due volte Sinisa, l’ultima poco prima di salire sul taxi che l’avrebbe riportato a casa.

Sono le uniche parole che rendo pubbliche del nostro incontro di ieri a Roma; io e lui da soli, un incontro che da oltre quattro mesi, precisamente dal 14 luglio, speravo di avere: il momento del chiarimento definitivo, non solo del come stai e tu?, un’ora di confidenze, l’intimità immediatamente ritrovata, nessuna zona opaca, tanti registri da tenere insieme, su tutti quello emotivo" le parole di Zazaroni sulla prima del Corriere.