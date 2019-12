Corriere dello Sport, Zazzaroni: "Razzisti a chi?"

© foto di Marco Conterio

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale, prova a spiegare il titolo "Black Friday" apparso sulla prima pagina di ieri del suo giornale. Un titolo che ha fatto discutere e che ha portato Roma e Milan ad allontanare i cronisti del quotidiano fino al termine del 2019. Così Zazzaroni: "Black Friday”, per chi vuole e può capirlo, era ed è solo l’elogio della differenza, l’orgoglio della differenza, la ricchezza magnifica della differenza. Se non lo capisci è perché non ce la fai o perché ci fai. “Black Friday” è il titolo innocente di un quotidiano, il nostro, che da quasi un secolo difende con ostinazione e passione, semplicemente passione, i valori dello sport. Eppure è stato trasformato in veleno da chi il veleno ce l’ha dentro".