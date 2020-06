Corriere dello Sport, Zeman sull'Atalanta: "Li ho elogiati, loro si offendono"

Torna a parlare Zdenek Zeman. Il boemo torna sulla polemica a distanza con l'Atalanta: "Li ho elogiati, loro si offendono" dice al Corriere dello Sport. La Dea non ha gradito alcune allusioni del tecnico sulla corsa degli uomini di Gasperini. "Ma io stavolta non ho fatto alcuna allusione e mi spiace che si sia voluto equivocare il senso di frasi chiare, in cui elogiavo i sistemi di allenamento di Gasperini e applaudivo l’Atalanta per ciò che ha costruito. E' una delle poche squadre che si prepara veramente, mentre gli altri non appena si stancano preferiscono riposare. E quello stranamente era riferito al clima intorno ai calciatori, a una città piombata come nessun’altra nel dramma e capace di reagire e presentarsi pronta, perché ogni seduta punta ad allungare la soglia della fatica. C’è chi si limita al torello e c’è chi corre per allenarsi, come fa l’Atalanta".