"10 dicembre: Ibra". Si apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) questa mattina in edicola. Il riferimento va a Zlatan Ibrahimovic, obiettivo di mercato dei rossoblù: "Il Bologna gli ha parlato a Los Angeles: fissata la data-limite per la sua risposta. Di Vaio ha visto Zlatan in California, Mihajlovic gli ha telefonato giovedì. Lo svedese ha garantito che i rossoblù sono i favoriti, ma deciderà entro un mese per dare a Sinisa il tempo di immaginare un'eventuale alternativa".