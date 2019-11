"All'ultimo secondo". Si apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) questa mattina in edicola in riferimento al pareggio agguantato dal Bologna all'ultimo respiro nel derby con il Parma: "Dzemaili al 95' trasforma la disperazione in speranza (2-2). Il Bologna si salva con due ultra trentenni (Palacio e Blerim alla fine). Nel Parma senza punta incanta il 19enne Kulusevski. Sinisa si arrabbia, i rossoblù: "Basta alibi, si rparte da qui con umiltà e cattiveria".