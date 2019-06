Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna): "Assalto a Vieira"

"Assalto a Vieira". Questo il titolo in prima pagina con cui si apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) che analizza il possibile mercato in entrata del Bologna con Mihajlovic pronto a firmare il rinnovo e poi pensare ai rinforzi: "Sondaggio da Casteldebole per il mediano della Samp. Piacciono anche Andersen e Praet. Il Guru Sabatini vedrà Cairo e pensa di avere una chance per far rimanere il difensore Lyanco in rossoblù".