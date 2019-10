Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna): "Bologna accusa"

© foto di Mattia Verdorale

"Bologna accusa". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) dedicato ai rossoblù. Dopo la sconfitta a Udine per 1-0, ha preso la parola il direttore sportivo Riccardo Bigon accusando l'arbitro di ingiustizia verso la sua squadra dopo un'espulsione negata a Samir: "L'Udinese vince 1-0: i rossoblù subiscono il quarto gol di testa in quattro gare. Squadra molle e attacco che non morde". E arrivano le parole di uno dei leader, Dzemaili: "Troppe occasioni fallite".