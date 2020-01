© foto di Mattia Verdorale

"Bologna, ecco il 2x3". Titola così il Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) in edicola questa mattina in riferimento ai nuovi rinforzi in casa Bologna che portano maggiori soluzioni: "In attacco aumento le soluzioni per un finale di stagione da applausi. Tutte le combinazioni che rendono il 4-2-3-1 più ricco e competitivo: Barrow e Sansone, Palacio e Santander, Orsolini e Skov Olsen per un gioco delle coppie che può segnare la svolta".