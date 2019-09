© foto di Mattia Verdorale

"Bologna hai Saputo?". Questo il titolo con cui si apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) che mette in risalto i milioni spesi dal presidente italo-americano: "Joey non ha mai speso tanto (64 milioni) e Sinisa ha detto no a una nuova punta. Si conclude il mercato più ricco della storia rossoblù: nei piani mancava persino un attaccante, acquisto stoppato da Mihajlovic".