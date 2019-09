Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna), Diamanti: "Darei tutto per Sinisa"

Sull'edizione bolognese di Stadio, la prima pagina è dedicata ad un'intervista esclusiva ad Alessandro Diamanti, ex rossoblu, che ha parlato del momento che stanno attraversando i giocatori del Bologna, con titolo: "Darei tutto per Sinisa". Il trequartista poi prosegue: "Mihajlovic ha dato a tutti noi un esempio grandissimo: invidio i giocatori del Bologna che possono dedicare il massimo e aiutarlo a vincere la battaglia. La città ed il club sono rimasti nel mio cuore, ma in Australia sto come un principe".