© foto di Giulio Falciai

"È il giorno". Così titola in prima pagina il Corriere dello Sport Stadio (ed. Bologna) sulla formazione di Mihajlovic. I rossoblù, infatti, oggi alle 19, sfideranno il Parma e in caso di vittoria chiuderebbero la pratica salvezza. In ventimila allo stadio a sostenere la squadra per raccogliere i tre punti contro i ducali. L'allenatore serbo parla così del suo futuro: "La squadra mi ha chiesto di restare ancora qui".