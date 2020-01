© foto di Mattia Verdorale

"Festival Barrow". Titola così il Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) in edicola questa mattina in riferimento all'attaccante rossoblù Musa Barrow: "La sua prestazione è musica per i tifosi del Bologna. L'attaccante ventunenne simpatico e deciso: "Qui mi hanno pagato tanto, dovrà fare grandi cose. Il mio calcio è nato in strada. Mi ispiro a Zidane e Totti: voglio calciare le punizioni come loro. Mihajlovic mi insegnerà a farlo. In avanti posso giocare ovunque e vedrete che sarà pronto". A Ferrara la coppia con Palacio".