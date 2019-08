© foto di Mattia Verdorale

"I 7 giorni del Bologna". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) dedicato ai rossoblù e ai possibili prossimi colpi di mercato: "Sabatini: 3 acquisti per completare la squadra. Due centrocampisti (come vuole Sinisa) e pure un attaccante (lo chiede il Guru): in mezzo l'esordio contro il Verona e il 30 c'è già la Spal. Per Bigon uno basta".