Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna): "Ibra a oltranza"

© foto di Mattia Verdorale

"Ibra a oltranza". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) questa mattina in edicola. Si parla di un nuovo contatto tra Mihajlovic e il fuoriclasse: Bologna sogna: "Saputo pronto a dare l'ok all'operazione dovo aver valutato l'impatto economico. Intanto scende in campo De Laurentiis: "Zlatan per il Napoli è un desiderio".