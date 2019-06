Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna): "In processione da Sabatini"

© foto di Mattia Verdorale

"In processione da Sabatini". Questo il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) che lascia spazio al dt rossoblù Walter Sabatini il quale ha incontrato decide di procuratori per costruire un grande Bologna: "Progetto pronto. Presto il budget definitivo, corsa agli acquisti indicati da Sinisa. Saputo stesso vorrebbe presentare il nuovo supervisore tecnico rossoblù".