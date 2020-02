© foto di Mattia Verdorale

"La meglio gioventù". Questo il titolo del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) in edicola stamani sui rossoblù, in particolare sui giovani rossoblù: "Prepariamoci Roma: Mihajlovic schiera un Bologna con sette ventenni. Infortunati e squalificati costringono Mihalovic a schierare in campo da subito Tomiyasu, Schouten, Orsolini, Barrow. Svanberg e Skov Olsen pronti a entrare a partita avviata sia in mezzo che in avanti".