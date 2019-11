© foto di Andrea Giannattasio

"Lo stopper di gennaio". Si apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) sui rossoblù e i possibili rinforzi in vista del mercato di gennaio. Il Bologna è a caccia di uno stopper e lo ha individuato in Bonifazi: "Il Bologna su Bonifazi. Lo ha chiesto Mihajlovic. Il difensore del Torino obiettivo della prossima finestra di mercato. Piace anche Lyanco ma Cairo non vuole proprio lasciarlo partire. Ibra annuncia: "Lascio i Galaxy", Sinisa aspetta".