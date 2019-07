© foto di Mattia Verdorale

"Nel fuoco per Sinisa". Questo il titolo che il Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) dedica in prima pagina al tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic: "Bologna, l'impegno morale di squadre e tifosi. Denswil e il racconto di un patto stretto con Mihajlovic: "Telefonata dolorosa, combatteremo per lui". E dai ieri l'allenatore ha cominciato le cure".