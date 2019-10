Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna): "Non ci lascia mai soli"

© foto di Mattia Verdorale

"Non ci lascia mai soli". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) in riferimento al fatto che a Torino questa sera in panchina ci sarà Sinisa Mihajlovic: "Sinisa sfida Sarri allo Stadium: il Bologna con lui è un'altra cosa. Mihajlovic ha il potere di moltIplicare autostima e coraggio: a Torino col 4-2-3-1. Sansone prenota il gol. Dijks out, gioca Krejcì".