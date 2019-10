Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna): "Non gli basta"

© foto di Mattia Verdorale

"Non gli basta". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) questa mattina in edicola sui rossoblù: "Bologna decimo, Sinisa chiede a tutti di più. Rossoblù domani a Cagliari. Mihajlovic si specchia nelle ambizioni del gruppo di Maran. E torna a spingere il club per un gran mercato a gennaio. Nella gara alla Sardegna Arena Svanberg, Orsolini e Santander titolari".