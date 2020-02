© foto di Mattia Verdorale

"Operazione Europa". Titola così in apertura il Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna in edicola questa mattina in riferimento ai rossoblù e alla gara di oggi alle 15: "Il Bologna all'assalto del Brescia. Mihajlovic cerca il sì dei medici per andare a sorpresa in panchina. Tornano Palacio e Dzemaili: in casa la vittoria manca dal 15 dicembre. Mercato: Paz ceduto al Lecce".